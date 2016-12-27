Новогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесен
Традиционный новогодний спектакль конкурса детского творчества "Формула успеха" переносится на 9 января (понедельник ) и пройдёт в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского, начало в 18.00.
Приглашения и билеты остаются в силе.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Губернатор Пермского края отправил правительство в отставку
За пиломатериал без сертификата - штраф
Питомцы-путешественники: порядок ввоза
В Пермском районе сгорел склад
Взяточника-автоинспектора осудили на 3 года
Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае»
Материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам направят в ФАС России
Летающие лыжники набирают очки
Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке
Чайковские баскетболисты разыграли Кубок города
Добавить комментарий: