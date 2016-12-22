Губернатор Пермского края отправил правительство в отставку

22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке Правительства Пермского края, сосредоточив в своих руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами Правительства глава региона выразил кабинету министров благодарность за работу, а также сообщил о новых приоритетах.



Как заявил Виктор Басаргин, разработан Указ, в соответствии с которым Правительство региона будет возглавлять губернатор. Действующим министрам поручено исполнять свои обязанности до момента формирования нового состава. Пост председателя Правительства в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует.

"Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья", - отметил губернатор.