За пиломатериал без сертификата - штраф

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на территории Суксунского района Пермского края, за выявленное нарушение привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Госинспектором отдела карантина растений установлено, что индивидуальный предприниматель осуществил реализацию и отгрузку из карантинной фитосанитарной зоны пос. Суксун Пермского края в г. Оренбург подкарантинной продукции (пиломатериал обрезной 30 м3) без документа, подтверждающего ее карантинное фитосанитарное состояние.

Карантинный сертификат подтверждает карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

В соответствии с п. 4 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» карантинный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.

Отсутствие данного документа является нарушением Федерального закона «О карантине растений».