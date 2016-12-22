Питомцы-путешественники: порядок ввоза

Служба инспекции здоровья животных и растений (APНIS) не осуществляет регулирование по отношению к комнатным (домашним) животным. Тем не менее, эта служба регулирует ввоз некоторых видов собак, всех видов птиц, и некоторых видов рыб.

По правилам APНIS- колли, немецкие овчарки и другие типы служебных собак, которые используются в животноводстве и ввозятся из Российской Федерации, должны инспектироваться сотрудниками Ветеринарных Служб (VS) и подлежать карантинированию в месте ввоза. Карантин в Российской Федерации перед экспортом в США не требуется.

Служба APНIS регулирует ввоз всех птиц, включая птиц индивидуального содержания (декоративных) не для продажи. Более подробную информацию об условиях ввоза и карантинирования можно узнать по адресу VS-Live.Animals_Permit@aphis.usda.gov. Птицы для коммерческих, исследовательских или зоологических целей, также как любые сельскохозяйственные виды, в настоящее время не могут импортироваться из Российской Федерации в США.

Для ввоза некоторых видов аквариумных рыб или декоративных рыб, таких как декоративный карп или золотая рыбка, которые восприимчивы к весенней виремии карпов, необходимо провести тестирование на болезни в исходной популяции.

Декоративные птицы должна быть идентифицированы способом, который позволяет службе APНIS проверить индивидуальное животное и сопровождающую документацию. Это может быть микрочип или татуировка.

На животных должен быть оформлен сертификат здоровья. Паспорта комнатных животных или другие типы документации будут считаться недействительными.

Касательно большинства других видов животных, ввозимых в качестве комнатных (например, хорьки, змеи, кролики, морские свинки, хомяки и другие грызуны) могут ввозиться без особых требований к ввозу, при условии, что эти животные не были заражены какими-либо патогенами для научных целей.

Вакцинации не требуются для животных, импортируемых как комнатные животные, за исключением вакцинации от бешенства для собак и кошек.