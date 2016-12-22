В Пермском районе сгорел склад
В Перми очевидцы выложили в Сеть фото и видео горящего склада.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 10 часов утра поступило сообщение о загорании здания по адресу: Пермский район, д. Хмели Шоссе Космонавтов. Всего для ликвидации пожара привлекалось 50 человек и 14 единиц техники. Площадь пожара составила около 100 кв.м.
Первоначально в СМИ сообщалось, что горит магазин пиротехники, однако данная информация не подтвердилась. В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.
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