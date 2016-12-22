Взяточника-автоинспектора осудили на 3 года
В Перми взяточника-автоинспектора ГИБДД осудили на 3 года. Он поймал водителя иномарки без прав, но отпустил его. В последний день октября этого года пермский инспектор полка дорожно-постовой службы нес дежурство в районе дома по улице Подлесной, 55. Он остановил автомобиль «БМВ», у его водителя не оказалось прав. Автоинспектор предложил мирно разойтись за взятку в 20 тысяч рублей. Передачу денег зафиксировали сотрудники собственной безопасности полиции. Как сообщили в краевой прокуратуре, суд назначил взяточнику реальное наказание – 3 года лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.
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