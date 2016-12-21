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Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае»
Министерство образования и науки Пермского края представляет вниманию читателей последний в 2016 году, пятый выпуск журнала "Среднее профессиональное образование в Пермском крае"
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