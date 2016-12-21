Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке
В заключительный день Кубка России по лыжным гонкам, пермяк Рауль Шакирзянов победил в пасьюте и занял первое место по итогам многодневной гонки. Компанию в тройке призёров ему составили представители Москвы Антон Шатагин и Дмитрий Ростовцев. В двух гонках на 15 километров классическим и вольным стилем, Рауль занял вторые места. Лыжник выступает в параллельном зачёте за Мордовию и Пермский край.
В это же время на чусовских трассах "СДЮСШОР "Огонек" имени Постникова прошли первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине могул. Среди женщин и мужчин победили чусовляне Анастасия Смирнова и Андрей Махнев.
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