Чайковские баскетболисты разыграли Кубок города

С 14 ноября по 18 декабря 2016 г. в Чайковском проходил Кубок города по баскетболу среди мужских и женских команд сезона 2016 – 2017 гг.

Соревнования проводятся с целью популяризации баскетбола, привлечения населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших команд и игроков города для участия в областных и региональных соревнованиях.

Кубок разыгрывался в трех дивизионах, первый дивизион – организации города, второй - дивизион студенты средних и высших заведений юноши, третий дивизион – студенты ссузов и вузов, команды девушек. Студенты техникума участвовали во втором и третьем дивизионах. Во втором дивизионе принимали участие 6 команд (юноши): команда ЧТПТиУ, «Галактика» (БК), ЧГИФК, БК 5*5 Юниор, Галактика - Юниор, ЧИК.

Чайковский техникум промышленных технологий и управления представляла сборная команда юношей, под руководством тренера Андреева Вячеслава Петровича, которая и стала обладателем Кубка города.

Состав сборной по баскетболу состоит из ребят со всех отделений техникума, ребята учатся на строителей, на нефтяников, на механиков, на электриков. Также ребята не только с 3-4 курсов играют за сборную , но есть звездочки и с первого курса, это Греб Евгений с группы строителей и Фадеев Владимир с группы строителей. Болельщики отметили сплоченность команды, их желание победить, тренироваться и доказывать свое первенство!

Разводящий игрок Мусин Рустам, который своими финтами, своим мастерством владения мячом не оставляет никаких шансов для соперников, мяч всегда в команде и летит прямо в кольцо. А помогают ему в этом нападающие Данилов Илья и Кунгурцев Вячеслав, которые всегда нацелены на победу и никогда не сдаются! По мнению жюри, самым ценным игроком II дивизиона турнира был признан Илья Данилов.