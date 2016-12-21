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Летающие лыжники набирают очки
Очки мирового рейтинга набирают летающие лыжники. В швейцарском Энгельберге завершился четвёртый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Пермяк Евгений Климов по итогам первого старта был восемнадцатым. По итогам второго - шестнадцатым. В общем зачете Кубка мира Евгений занимает двадцатое место.
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