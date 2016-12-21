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Определиться с границами
О согласовании местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися
в государственной собственности Пермского края.
В соответствии с земельным законодательством в случае выполнения кадастровых работ местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию с заинтересованными лицами.
Согласие правообладателей смежных земельных участков на положение границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством проведения общего собрания заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке при личном обращении.
В случае, если кадастровые работы производятся в отношении участка, имеющего смежные границы с землями, находящимися в государственной собственности Пермского края, то согласование местоположения границ производится с Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство).
С целью ускорения и упрощения процедуры согласования границ Министерством реализована возможность получения государственной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися в государственной собственности Пермского края» в электронном виде.
Подать заявление в электронном виде в Министерство возможно одним из следующих способов:
- воспользовавшись Единым порталом государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- заполнив заявку в интерактивном режиме на сайте Министерства www.mizo.permkrai.ru.
Преимуществами использования электронных услуг являются:
- экономия временных затрат (отсутствие необходимости личного обращения);
- возможность подачи заявления в любое удобное время, не выходя
из дома или офиса;
- возможность выбора способа получения результата рассмотрения заявления.
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