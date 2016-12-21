Определиться с границами

О согласовании местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися

в государственной собственности Пермского края.

В соответствии с земельным законодательством в случае выполнения кадастровых работ местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию с заинтересованными лицами.

Согласие правообладателей смежных земельных участков на положение границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством проведения общего собрания заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке при личном обращении.

В случае, если кадастровые работы производятся в отношении участка, имеющего смежные границы с землями, находящимися в государственной собственности Пермского края, то согласование местоположения границ производится с Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство).

С целью ускорения и упрощения процедуры согласования границ Министерством реализована возможность получения государственной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися в государственной собственности Пермского края» в электронном виде.

Подать заявление в электронном виде в Министерство возможно одним из следующих способов:

- воспользовавшись Единым порталом государственных

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- заполнив заявку в интерактивном режиме на сайте Министерства www.mizo.permkrai.ru.

Преимуществами использования электронных услуг являются:

- экономия временных затрат (отсутствие необходимости личного обращения);

- возможность подачи заявления в любое удобное время, не выходя

из дома или офиса;

- возможность выбора способа получения результата рассмотрения заявления.