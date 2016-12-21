Как изменить категорию и вид разрешённого использования земельного участка
В Кадастровую палату по Пермскому краю часто поступают обращения от правообладателей и покупателей – будущих собственников с вопросом о том, возможно ли изменить категорию или вид разрешённого использования земельного участка и как это сделать.
Необходимость изменения категории земель или вида разрешённого использования земельного участка возникает, когда собственник земельного участка решил построить индивидуальный жилой дом и оформить в нём регистрацию, или, наоборот, у собственника появляется возможность или желание использовать этот участок для целей, не связанных со строительством жилья. В этом случае собственнику необходимо установить соответствующие категорию и (или) вид разрешённого использования земельного участка.
Земельный фонд Российской Федерации согласно действующему законодательству делится по своему целевому назначению на 7 категорий: земли сельскохозяйственного назначения,
земли населенных пунктов,
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
земли особо охраняемых территорий и объектов,
земли лесного фонда,
земли водного фонда и
земли запаса.
При этом для каждой из категорий установлен свой перечень видов разрешённого использования.
Для смены вида разрешённого использования в рамках одной категории земель собственнику участка необходимо обратиться в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты по Пермскому краю или многофункционального центра «Мои документы» Пермского края с заявлением об учёте изменений земельного участка, где необходимо указать выбранный вид разрешённого использования, предусмотренный утверждёнными правилами землепользования и застройки.
Для перевода земельного участка из одной категории в другую заинтересованному лицу необходимо подать в Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство) ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в отношении следующих земель:
земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
земель сельскохозяйственного назначения,
земель, находящихся в муниципальной собственности и частной собственности на территории Пермского края.
Исключение составляют земельные участки, в отношении которых осуществляется перевод из земель населенных пунктов либо в земли населенных пунктов.
Подать ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую можно в электронном виде следующими способами:
- воспользовавшись порталом www.gosuslugi.ru;
- заполнив заявку в интерактивном режиме на сайте Министерства www.mizo.permkrai.ru.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается осуществленным с даты внесения изменений в сведения о таких землях или земельных участках в государственный кадастр недвижимости.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Государственный резерв в безопасности
600 новогодних ёлочек отправили в Северную Осетию
В Мотовилихе продавали подозрительные сухофрукты
Приставы преодолели 18 тысяч километров ради 20 тысяч рублей
Пермячка отсудила 100 тысяч рублей за гололед
МЧС предупреждает: аномальные холода
Понятный бюджет
Во сколько обойдется новогоднее угощение?
«Время первых»: Миронов и Хабенский приземлились в пермской тайге
Даешь скорости и приключений!
Добавить комментарий: