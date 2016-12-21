Как изменить категорию и вид разрешённого использования земельного участка

В Кадастровую палату по Пермскому краю часто поступают обращения от правообладателей и покупателей – будущих собственников с вопросом о том, возможно ли изменить категорию или вид разрешённого использования земельного участка и как это сделать.

Необходимость изменения категории земель или вида разрешённого использования земельного участка возникает, когда собственник земельного участка решил построить индивидуальный жилой дом и оформить в нём регистрацию, или, наоборот, у собственника появляется возможность или желание использовать этот участок для целей, не связанных со строительством жилья. В этом случае собственнику необходимо установить соответствующие категорию и (или) вид разрешённого использования земельного участка.

Земельный фонд Российской Федерации согласно действующему законодательству делится по своему целевому назначению на 7 категорий: земли сельскохозяйственного назначения,

земли населенных пунктов,

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,

земли особо охраняемых территорий и объектов,

земли лесного фонда,

земли водного фонда и

земли запаса.

При этом для каждой из категорий установлен свой перечень видов разрешённого использования.

Для смены вида разрешённого использования в рамках одной категории земель собственнику участка необходимо обратиться в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты по Пермскому краю или многофункционального центра «Мои документы» Пермского края с заявлением об учёте изменений земельного участка, где необходимо указать выбранный вид разрешённого использования, предусмотренный утверждёнными правилами землепользования и застройки.

Для перевода земельного участка из одной категории в другую заинтересованному лицу необходимо подать в Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство) ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в отношении следующих земель:

земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,

земель сельскохозяйственного назначения,

земель, находящихся в муниципальной собственности и частной собственности на территории Пермского края.

Исключение составляют земельные участки, в отношении которых осуществляется перевод из земель населенных пунктов либо в земли населенных пунктов.

Подать ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую можно в электронном виде следующими способами:

- воспользовавшись порталом www.gosuslugi.ru;

- заполнив заявку в интерактивном режиме на сайте Министерства www.mizo.permkrai.ru.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается осуществленным с даты внесения изменений в сведения о таких землях или земельных участках в государственный кадастр недвижимости.