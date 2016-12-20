Государственный резерв в безопасности

В декабре 2016 года специалистами Управления Россельхознадзора по Пермскому краю по направлению надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки проведено контрольно-надзорное мероприятие по контролю за хранением подконтрольной продукции в составе государственного резерва.

Хранителем предоставлены документы подтверждающие безопасность и качество подконтрольной продукции, ведется качественный учет продукции в соответствии с установленным порядком учета.

В ходе проверки было визуально осмотрено качественное состояние тары продукции, которая соответствует требованиям ГОСТ, а также санитарное и техническое состояние складов. Подконтрольная продукция хранится в кирпичных, технически исправных, сухих, чистых, не отапливаемых складах, которые оборудованы решетчатыми дверями и продухами. Склады обеспечены пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. Техническое состояние складов хорошее.

Складирование продукции проведено в соответствии с требованиями инструкции Государственного резерва, она уложена на деревянные поддоны в постоянные штабеля. Высота штабеля не превышает 12 рядов. Предоставлен пакет документов на продукцию: сертификат качества, сертификат соответствия, декларация о соответствии, протокол лабораторных испытаний.

В процессе хранения лабораторией комбината осуществляется систематический контроль за качественным состоянием продукции, результаты проведенных анализов заносятся в лабораторный журнал и отражаются в штабельных ярлыках. В складах соблюдается температурно-влажностный режим хранения.

Нарушений не выявлено. Качественная сохранность подконтрольной продукции государственного резерва обеспечена.