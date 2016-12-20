600 новогодних ёлочек отправили в Северную Осетию
Госинспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка был проведен карантинный фитосанитарный досмотр новогодних елочек в количестве 600 штук, находящихся в д. Новонатальино Куединского района Пермского края. Подкарантинный груз подготовлен к отправке автотранспортом в Республику Северная Осетия - Алания. В ходе досмотра карантинные объекты не обнаружены. На основании приказа Минсельхоза РФ от 16.07.2016 г. «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» грузоотправителю выдан карантинный сертификат.
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