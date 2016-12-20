В Мотовилихе продавали подозрительные сухофрукты

Госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Мотовилихинском районе г. Перми выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.

Физические лица продавали орехи и сухофрукты без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной распространения карантинных организмов на территории Пермского края.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».