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В Мотовилихе продавали подозрительные сухофрукты
Госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Мотовилихинском районе г. Перми выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.
Физические лица продавали орехи и сухофрукты без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние, что может послужить причиной распространения карантинных организмов на территории Пермского края.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
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