Приставы преодолели 18 тысяч километров ради 20 тысяч рублей

Судебные приставы проехали 18 тысяч км, чтобы привезти должника в суд города Губахи. Из Пермского края приставы ехали на служебном авто до Екатеринбурга. Там они сели на самолет до Красноярска. Из Красноярска они улетели в Ленск, а из Ленска ехали еще 200 километров на вездеходе по застывшей реке Лене. Путь по ледовой переправе занял у них 10 часов, а все путешествие - восемь дней. А все из-за 20 тысяч рублей. Известно, что губахинца обвинили в краже на территории республики Саха, где он работал вахтовиком.