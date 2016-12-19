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Пермячка отсудила 100 тысяч рублей за гололед
За падение на скользком тротуаре жительница Перми отсудила почти 100 тысяч рублей.
Инцидент произошел зимой 2014 года. Пенсионерка упала, поскользнувшись на тротуаре на улице Куйбышева, и получила перелом. Десять дней она провела в больнице, ей сделали операцию. Затем женщина еще девять месяцев лечилась амбулаторно.Поскольку пострадавшая находилась на пенсии, утраченный заработок определили, исходя из величины прожиточного минимума. Сумма составила 99 тысяч 878 рублей.
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