МЧС предупреждает: аномальные холода
МЧС России сообщает: с 17 по 21 декабря в Пермском крае ожидается аномально-холодная погода. В горах и низинах: до - 36О. Избегайте долгого пребывания на улице, одевайтесь теплее. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 112, 8(342)2104-567.
Департамент образования администрации Перми рекомендует не посещать занятия учащимся 1-7 классов при понижении температуры воздуха ниже 25 градусов и учащимся 8-11 классов при температуре 28 градусов мороза и ниже.
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