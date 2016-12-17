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Понятный бюджет

бюджет

Каждый год в декабре принимается бюджет Пермского края на следующий год. И с каждым годом всё больше людей хотят разобраться в смыслах этого бюджета: как и на что расходуются средства. Подробности о бюджете на 2017 год рассказывает министр финансов Пермского края Ольга Антипина.

- По результатам опроса, который проводился в городе Перми, более 80% людей считают, что бюджет территории должен быть бездефицитным. А как считаете Вы?

–По большому счету, конечно, так и есть. Бюджет должен быть сбалансирован, и доходы должны быть равны расходам. Но так получается не всегда. Если провести аналогию с семейным бюджетом, то часто для большой покупки или больших расходов, связанных с обучением или лечением, в семье принимают решение о кредитовании. Точно так же в региональном, городском или местных бюджетах складываются ситуации, когда расходы в какие-то периоды превышают доходы. Это совершенно нормальная ситуация.

–Еще 70% пермских жителей утверждают, что они хотели бы влиять на формирование бюджета. Существует ли возможность для обычного человека повлиять на разработку бюджета?

–Конечно, существует. Может быть, эта возможность не такая большая, как хотелось бы, но она есть. Во-первых, можно прийти на общественные слушания, когда обсуждается проект бюджета. Или прийти на публичное обсуждение результатов исполнения бюджета и высказать все свои замечания.

–И что, обычному человеку дадут возможность высказаться?

–Обязательно дадут. Никаких ограничений для выступления граждан нет. В этом году слушания проходили в Органном зале, и было очень много жителей Пермского края, которые высказывали свое мнение по поводу тех или иных расходов бюджета и давали свои предложения. Конечно, чтобы эти предложения вошли в перечень утвержденных бюджетных расходов, они должны пройти непростой путь. Лучше всего, если эти предложения «усыновят» депутаты – Законодательного Собрания, городской Думы или органов местного самоуправления. Поэтому обращение к своим депутатам имеет большее воздействие, чем простое высказывание на общественных слушаниях. А вот уже депутат может выйти с поправкой в закон о бюджете. И если большинство депутатов его поддержит, поправка войдет в бюджет.

–Проект бюджета опубликован в открытом доступе, и на сайте «Понятный бюджет» мы можем его найти. Но ведь разобраться в нем обычному человеку практически невозможно. Есть ли у Вас рекомендации для тех, кто хочет понять смысл, заключенный в сотнях бюджетных цифр?

–Бюджет действительно документ очень объемный и тяжело читаемый для неспециалистов. Тем не менее, если посмотреть на него внимательно, то он очень похож на бюджет семьи: там есть расходы на поддержку детей, на поддержку малообеспеченных членов нашей большой региональной семьи, затраты на лечение и образование – всё то, что есть в расходах каждой семьи. Если хотите понять подробнее, что входит в каждое направление расходов, посмотрите Государственные программы – на сайте «Понятный бюджет» можно пройти по ссылке и уточнить все подробности.

–Какие важные для людей изменения ожидают нас в бюджете 2017 года?

–У нас будут значительные изменения в сфере поддержки материнства и детства. Если раньше бюджет поддерживал исключительно малообеспеченные многодетные семьи, то теперь будем помогать и семьям, где появляется первый ребенок, а маме от 19 до 24 лет. Когда ребенку исполнится полтора года, мама сможет получить на социальную карту 80 тысяч рублей, чтобы оплатить свои расходы на ребенка. Есть приятные новости и для работников бюджетной сферы, которых ожидает повышение заработной платы. Если в предыдущие годы повышалась зарплата «бюджетников», входящих в перечни Указов президента от 2012 года, то теперь повышение зарплаты коснется и всех прочих работников бюджетной сферы: бухгалтеров, уборщиц, дворников и многих других.

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 17.12.2016 в 09:35 в рубрике - Новости T7-inform

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