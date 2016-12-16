Во сколько обойдется новогоднее угощение?

Росстат подсчитал стоимость продуктов для новогоднего стола. Для семьи из четырех человек стол обойдется в 1954 рубля, что на 3,6 % больше, чем годом ранее. По мнению ведомства, в этот набор входят: сырокопченая колбаса, мясокопчености, рыбные консервы и деликатесы (в том числе икра), курица, говядина, сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, коньяк, отечественное игристое вино и минералка. При этом стоимость минимального набора продуктов для новогоднего стола в среднем по России составила на конец 2016 года 1954 рубля, что на 3,9% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. В отличие от предыдущего в этом наборе нет красной икры, говядины, зато есть отечественное игристое вино и водка. Стоимость приготовления селедки под шубой за год выросла и составляет 155 рублей. Стоимость набора продуктов для приготовления оливье увеличилась на 1,8% - до 310,06 рубля. Дороже всего набор продуктов для новогоднего стола обойдется в Чукотском автономном округе - 8382 рубля, а дешевле всего - в Калмыкии (4124 рубля).