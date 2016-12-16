«Время первых»: Миронов и Хабенский приземлились в пермской тайге

В российский прокат вышел трейлер фильма "Время первых", часть которого была снята в Пермском крае. Съёмки проходили в марте этого года группа работала в Перми - снимались виды пермской тайги в окрестностях того места, где 19 марта 1965 года благополучно приземлился космический корабль "Восход-2" с Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым на борту.

В съёмках был задействован вертолет, который, по сюжету, искал место посадки космонавтов. Сама сцена посадки позже воссоздана на компьютере при помощи визуальных технологий. Главные роли в фильме исполняют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Для актеров были сшиты по два комплекта скафандров, состоящих из внутреннего и внешнего комбинезонов, - они абсолютно идентичны тем, в которых Леонов и Беляев отправились в космос.

Драма "Время первых" рассказывает и о команде корабля "Восход-2", и первом выходе человека в открытый космос. А также о посадке корабля весной 1965-го, которая должна была проходить в автоматическом режиме, но оборудование отказало, и командиру экипажа Павлу Беляеву впервые в истории пришлось сажать космический корабль вручную. Местом незапланированной посадки как раз и стали заснеженные таёжные леса в окрестностях Перми.

Премьера фильма запланирована на весну 2017 года.