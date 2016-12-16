Даешь скорости и приключений!
Шесть городов, полторы тысячи километров, пятьдесят девять часов в пути - пермяков приглашают в увлекательную гонку на внедорожниках с элементами gps-ориентирования. На днях начался прием заявок. В течение трех дней, с 4 по 6 января, участники историко - географического квеста "Трофи 59. Легенды Урала" должны будут проехать 250 контрольных точек по территории Северного Урала. Чердынь, Ныроб, Красновишерск, Соликамск, Березники - это лишь малая часть населенных пунктов, чья история будет раскрыта в ходе гонки. Перед стартом все участники получат путевые листы с заданиями. Победит тот, кто умело справится с бездорожьем и правильно решит поставленные задачи.
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