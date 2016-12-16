Штрафы за раскопки
Комиссия Свердловского района оштрафовала нарушителей правил благоустройства на 5 млн рублей. В мэрии рассказали, что на рассмотрение комиссии поступают протоколы о правонарушениях с производством земляных работ на территории района, несанкционированными свалками мусора и ненадлежащем содержании мест складирования мусора и расклейкой объявлений. Например, ТСЖ «Куйбышева, 143» нарушило правила благоустройства на своей территории. Там складировали крупногабаритный мусор вне специально отведенного места. За это административная комиссия выписала штраф. Подобные нарушения выявлены и во дворах домов, которые обслуживают управляющие компании «ЭксКом», «Моторостроитель», «Пермские моторы», «МОЙ ДОМ».
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