Билет в зоопарк подорожает

В пермском зоопарке с нового года повысят цены на билеты на 50 рублей. Такие меры были приняты в связи с увеличением расходов по содержанию зоопарка. С нового года цены на билеты в зоопарк будут следующими:

- входной взрослый билет - 250 руб.;

- входной детский билет - 150 руб.;

- экскурсионный взрослый билет - 300 руб.;

- экскурсионный детский билет - 200 руб.;

- входной взрослый билет в "Акватеррариум" - 200 руб.;

- входной детский билет в "Акватеррариум" - 100 руб.;

- экскурсионный взрослый билет в "Акватеррариум" - 300 руб.;

- экскурсионный детский билет в "Акватеррариум" - 200 руб.;

- аттракцион "Катание на пони" - 150 руб.