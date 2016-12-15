Билет в зоопарк подорожает
В пермском зоопарке с нового года повысят цены на билеты на 50 рублей. Такие меры были приняты в связи с увеличением расходов по содержанию зоопарка. С нового года цены на билеты в зоопарк будут следующими:
- входной взрослый билет - 250 руб.;
- входной детский билет - 150 руб.;
- экскурсионный взрослый билет - 300 руб.;
- экскурсионный детский билет - 200 руб.;
- входной взрослый билет в "Акватеррариум" - 200 руб.;
- входной детский билет в "Акватеррариум" - 100 руб.;
- экскурсионный взрослый билет в "Акватеррариум" - 300 руб.;
- экскурсионный детский билет в "Акватеррариум" - 200 руб.;
- аттракцион "Катание на пони" - 150 руб.
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