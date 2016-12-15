А как у нас с коррупцией?
С начала года следственными подразделениями края возбуждено 418 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Из них 128 уголовных дел направлены в суд. К дисциплинарной ответственности привлечено 726 должностных лиц, а 68 юридических и должностных лиц привлечено к административной ответственности. Ущерб, причиненный в результате коррупционных преступлений, составил более 33,5 миллионов рублей. Из них возмещено 7,8 миллионов рублей.
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