700 соликамских ёлок украсят Новый год в Ставрополе
Госинспектором отдела карантина растений проведен досмотр подкарантинной продукции - новогодних деревьев. Ёлки произрастали в Соликамском районе на лесных участках ООО «Касиб». Досмотренная партия - 700 штук - соответствует фитосанитарным требованиям и будет отправлена автотранспортом в Ставропольский край.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Возбуждено дело по признакам создания картеля
УФАС сомневается в обоснованности тарифов
В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» сменился тренерский штаб
В Кировском и Орджоникидзевском районах воды не будет до 17:00
Распространения огня удалось избежать
Пермские дворы увязли в снежной «каше»
409 пермяков погибли, отравившись алкоголем
Тайное голосование: Председатель Пермского Крайизбиркома - Игорь Вагин
УФАС: Власти Перми взимали с предпринимателей двойную плату за размещение киосков
Запишись на личный прием
Добавить комментарий: