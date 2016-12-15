Возбуждено дело по признакам создания картеля
Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Экспедиция», ООО «Сибирский кадастровый центр» и ООО «Геостройизмерения» по признакам создания картеля на аукционе по установлению границ водоохранных зон, который проводило краевое Минприроды. Основанием для возбуждения дела послужило заявление пермской организации «РОСМАШ», которая также принимала участие в закупке.
В действиях трех перечисленных организаций (все они зарегистрированы в г. Красноярск) имеются признаки применения так называемого «тарана» на аукционе. В течение пяти минут после начала аукциона «Геостройизмерения» и «Экспедиция» на двоих сделали 18 ставок и снизили максимальную цену контракта на 94,5%, то есть с 11 млн до 643 тыс. рублей. Третья организация - ООО «Сибирский кадастровый центр» - уже в дополнительное время сделал ставку в 7,8 млн и выиграла аукцион.
Всего на аукцион заявились десять участников. Однако ООО «Геостройизмерения» и ООО «Экспедиция», подавая ценовые предложения раз в несколько секунд, фактически помешали другим организациям участвовать в торгах. Лучшими ценовыми предложениями были признаны: ООО «Геостройизмерения», ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» и ООО «Сибирский кадастровый центр». Заявки «Геостройизмерений» и «Экспедиции» не содержали всех необходимых сведений и были отклонены, а победителем стал «Сибирский кадастровый центр».
В период с 2012 года ООО «Геостройизмерения» участвовало в 18 аукционах совместно с ООО «Сибирский кадастровый центр» и ни в одном из них не одержало победу. ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» с 2015 года участвовало в 4 аукционах совместно с ООО «Сибирский кадастровый центр» и также ни в одном из них не одержало победу. Аукционы проводили заказчики Пермского края, Томской и Амурской областей.
В отношении ООО «Геостройизмерения», ООО «Сибирский кадастровый центр», ООО «Экспедиция» возбуждено дело по признакам нарушения статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Справка
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос бассейна р. Косьва на территории Пермского края» было опубликовано 30 сентября 2016. Заказчиком закупки выступало Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, организатором торгов – Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Начальная (максимальная) цена была установлена аукционной документацией на уровне 11 695 059,21 рубля. Аукцион состоялся 3 ноября 2016 года.
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