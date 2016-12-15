Возбуждено дело по признакам создания картеля

Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Экспедиция», ООО «Сибирский кадастровый центр» и ООО «Геостройизмерения» по признакам создания картеля на аукционе по установлению границ водоохранных зон, который проводило краевое Минприроды. Основанием для возбуждения дела послужило заявление пермской организации «РОСМАШ», которая также принимала участие в закупке.





В действиях трех перечисленных организаций (все они зарегистрированы в г. Красноярск) имеются признаки применения так называемого «тарана» на аукционе. В течение пяти минут после начала аукциона «Геостройизмерения» и «Экспедиция» на двоих сделали 18 ставок и снизили максимальную цену контракта на 94,5%, то есть с 11 млн до 643 тыс. рублей. Третья организация - ООО «Сибирский кадастровый центр» - уже в дополнительное время сделал ставку в 7,8 млн и выиграла аукцион.





Всего на аукцион заявились десять участников. Однако ООО «Геостройизмерения» и ООО «Экспедиция», подавая ценовые предложения раз в несколько секунд, фактически помешали другим организациям участвовать в торгах. Лучшими ценовыми предложениями были признаны: ООО «Геостройизмерения», ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» и ООО «Сибирский кадастровый центр». Заявки «Геостройизмерений» и «Экспедиции» не содержали всех необходимых сведений и были отклонены, а победителем стал «Сибирский кадастровый центр».





В период с 2012 года ООО «Геостройизмерения» участвовало в 18 аукционах совместно с ООО «Сибирский кадастровый центр» и ни в одном из них не одержало победу. ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ» с 2015 года участвовало в 4 аукционах совместно с ООО «Сибирский кадастровый центр» и также ни в одном из них не одержало победу. Аукционы проводили заказчики Пермского края, Томской и Амурской областей.

В отношении ООО «Геостройизмерения», ООО «Сибирский кадастровый центр», ООО «Экспедиция» возбуждено дело по признакам нарушения статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».



