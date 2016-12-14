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УФАС сомневается в обоснованности тарифов
Пермское УФАС России выдало РСТ отрицательные заключения на три тарифных дела на 2016-2019 годы.
Специалисты Пермского УФАС России представили Региональной службе по тарифам Пермского края заключение, в котором указали на то, что три тарифных дела на передачу электроэнергии требуют более детального изучения, и РСТ следует перенести дату утверждения этих тарифов. Речь идет о тарифах делах АО «Сан ИнБев» (организация располагается в микрорайоне Липовая гора города Перми), ООО «СетьИнвест (Пермский городской округ) и ООО «Энергосервис Звездного».
Антимонопольная служба видит признаки нарушений при расчете перечисленных тарифов, а именно - неверно рассчитанной налоговой нагрузки на организацию, а также включение в тариф расходов на содержание имущества, не участвующего в регулируемой деятельности. По требованию УФАС утверждение тарифных дел отложено. В Региональной службе по тарифам запрошены необходимые пояснения.
- У антимонопольной службы возникли сомнения в обоснованности и корректности тарифов для перечисленных организаций, поэтому мы предложили РСТ взять паузу для детального изучения спорных тарифных дел. Хочу отметить, что специалисты УФАС продолжают знакомится с материалами тарифных дел, которые в настоящее время утверждает РСТ. В ближайших планах Пермского УФАС – ознакомление с материалами тарифных дел ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс».
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