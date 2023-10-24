Пермяки вернули в оборот более тонны монет
Банк России подвел итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 25 сентября по 8 октября. Ее целью было привлечение в денежный оборот разменной монеты, находящейся на руках у населения. За возврат монеты в оборот банки отменили комиссию, которая обычно взымается за обмен денег.
В Пермском крае в акции приняло участие 16 кредитных организаций и 68 их подразделений. В течение двух недель любой желающий мог обменять в кассах банков на бумажные деньги скопившиеся дома монеты вне зависимости от их состояния. За часть сданной мелочи пермяки получали памятные монеты и модернизированные банкноты Банка России, а также памятные сувениры.
В рмаках акции жители Пермского края принесли в банки 1,2 млн рублей мелочью. Пермяки обменяли в кредитных организациях 322 тыс. монет различного номинала. Общий вес сданных монет составил почти 1,3 тонны. Лидерами по обмену стали монеты номиналом 10 рублей (обменено 87592 штук). Также жители региона предпочли избавиться от монет номиналами 1 рубль (58459 штук) и 10 копеек (48698 штук).
«Несмотря на распространение современных технологий безналичных денежных расчетов и платежей монеты низкого номинала продолжают оставаться востребованными в денежном обороте. Поэтому проведение подобных акций способствуют своевременному пополнению касс банков необходимым количеством мелких денег, сокращает издержки государства на их производство и в тоже время помогает населению более рационально использовать собственные денежные средства», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.
По данным Банка России, на каждого жителя страны на сегодняшний день приходится порядка 500 монет различного номинала.
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