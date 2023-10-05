В Перми наградили лауреатов стипендии «Юное дарование»

Юным дарованиям Перми сегодня вручали заслуженные награды и поздравляли с присвоением специальной стипендии, которая будет выплачиваться им весь учебный год.

Музыку из любимого мультфильма юная скрипачка Кира Ганиева исполняет в первый раз. На инструменте ученица музыкальной школы «Динамика» играет уже четыре года. Позади больше сотни концертов. В каждый, признается, вложена душа.

Кира Ганиева, ученица музыкальной школы «Динамика»: "Нам всегда нужно представление, о чем мы играем, иначе получится равнодушная игра".

Кира Ганиева в этом году одна из обладательниц стипендии «Юное дарование», учрежденной администрацией Перми. Церемония награждения проходит в обновленной музыкальной школе «Динамика». Премии ребятам вручает глава города Эдуард Соснин.

Эдуард Соснин, глава Перми: "Пермь разнообразна своими талантами. И мы - городская власть - сделаем все, чтобы ребята находили места для реализации своих талантов".

В этом году городские власти отремонтировали музыкальную школу «Динамика», а еще в прошлом году благодаря нацпроекту «Культура» в школы искусств было закуплено 52 новых музыкальных инструмента и более 100 единиц разного оборудования. Медали на церемонии получают в том числе педагоги. Люди, которые привели своих воспитанников к успеху.Эвелина Оганесян, преподаватель детской школы искусств №7: "Если ты любишь своих детей, ты пытаешься научить их разумному доброму и вечному, пробудить фантазию".

Стипендия «Юное дарование» присуждается каждый год с 2009 года, неизменно - одаренным детям в хореографическом, изобразительном, театральном, музыкальном искусстве.

Номинация может быть разной - от классического пения до игры на балалайке-контрабасе.

В этом году 20 лауреатов из разных художественных и музыкальных школ получили признание и ежемесячную стипендию на весь учебный год. На этом ребята не останавливаются и готовятся к новым высотам.