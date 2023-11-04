При обследовании Спасо-Преображенского собора в Перми обнаружили старинную живопись
Во время обследования здания в нише, которая расположена в части храма возле центральной восточной стены алтаря была найдена старинная роспись. На ней изображены головы херувимов с крыльями. Ранее о настенном рисунке не было известно.
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