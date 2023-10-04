Пермские боги переезжают
В Пермской художественной галерее стартовал демонтаж постоянной экспозиции Пермской деревянной религиозной скульптуры. Снимками поделилась пресс-служба.
Пермские боги отправляются на новое место жительства. Когда скульптуры вновь предстанут перед зрителем, точно неизвестно. Процессом разборки экспозиции и упаковки экспонатов занимаются исключительно специалисты, и дело это не быстрое.
Сегодня также начали разбирать экспозицию русского искусства. До конца октября будут доступны только временные выставки на 1 и 2 этажах галереи.
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