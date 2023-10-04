В Перми подводят итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
В Центральном выставочном зале Перми сегодня открывается выставка работ краевого конкурса «Заповедное Прикамье», который проводило региональное министерство природных ресурсов. В этом году художники из Пермского края, Республики Татарстан и Нижнего Тагила запечатлели на своих холстах уникальную природу реки Вишера. Специальные пленэры были организованы для них в рамках конкурса. Итоговые работы вошли в состав выставки.
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