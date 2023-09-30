В ПГНИУ прошла ярмарка культур
В Перми прошел фестиваль народов мира, «Ярмарка культур» — лишь его часть. Аналогов ему нет нигде! Иностранные студенты семи высших учебных заведений познакомили гостей со своими традициями.
А еще на этом фестивале участники могли пробежать полосу препятствий, также были кулинарные и творческие этапы. Помимо возможности гостей познакомиться с национальными особенностями, была еще одна не менее важная цель.
Диана Кипяткова, руководитель фестиваля «We are»: "Помочь иностранным студентам адаптироваться здесь, в нашем российском студенческом сообществе — это самая главная цель, потому что именно здесь они находят русскоговорящих студентов, которые в дальнейшем помогают им с адаптацией в городе, с адаптацией в учебе".
Всего в этом году на фестиваль пришло более 300 человек. Организаторы обещают продолжить традицию проводить такое событие ежегодно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми не прекращается нашествие лис
5 сентября в Перми стартует показ спектаклей, отмеченных «Золотой маской»
В Горном институте приступили к изучению дерева, найденного в калийной шахте в Березниках
Докопаться до города. В Доме Мешкова презентовали археологические находки
Пермская художественная галерея выпустила приложение о монументальном искусстве
В калийной шахте обнаружен каменный цветок
В Перми прошёл семейный фестиваль «СТАР ФЕСТ»
Одним из лидеров в первые дни проката в России стала комедия «За Палыча!»
Пермяки выступают на Кубке мира по бильярдному спорту
В Перми выбирали лучшего таксиста
Добавить комментарий: