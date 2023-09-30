В ПГНИУ прошла ярмарка культур

Побывать в нескольких уголках планеты одновременно можно было на ярмарке культур в Пермском классическом университете. «Ярмарка культур» проходит уже третий раз, по традиции она расположилась в холле студенческого дворца культуры. Гости могли посетить площадки сразу нескольких мест: Египет, Туркменистан, Китай, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Россия и даже страны Латинской Америки. На каждой станции — была своя активность. Например, можно было попробовать настоящий латиноамериканский чай или примерить национальный головной убор Туркменистана.В Перми прошел фестиваль народов мира, «Ярмарка культур» — лишь его часть. Аналогов ему нет нигде! Иностранные студенты семи высших учебных заведений познакомили гостей со своими традициями.А еще на этом фестивале участники могли пробежать полосу препятствий, также были кулинарные и творческие этапы. Помимо возможности гостей познакомиться с национальными особенностями, была еще одна не менее важная цель.Диана Кипяткова, руководитель фестиваля «We are»: "Помочь иностранным студентам адаптироваться здесь, в нашем российском студенческом сообществе — это самая главная цель, потому что именно здесь они находят русскоговорящих студентов, которые в дальнейшем помогают им с адаптацией в городе, с адаптацией в учебе".Всего в этом году на фестиваль пришло более 300 человек. Организаторы обещают продолжить традицию проводить такое событие ежегодно.