В Перми не прекращается нашествие лис
В Перми не прекращается нашествие лис. Очередную очевидцы обнаружили возле остановки «Авторадио». Рыжий зверь внимательно изучал окрестности, и особо не прятался, специалисты говорят, что лисы из городских лесов выходят, как правило, для поисков пищи - их привлекают грызуны, обитающие там, где скапливается мусор
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