5 сентября в Перми стартует показ спектаклей, отмеченных «Золотой маской»
Осенью в 11 городах России пройдет фестиваль "Золотая маска" (12+). Он дает возможность увидеть лучшие спектакли всех жанров и направлений, отмеченные Национальной театральной премией.
Так, в Перми на сцене Театра-Театра 5 и 6 сентября спектакль "Фома" покажет Новосибирский музыкальный театр, 3 и 4 октября зрители увидят постановку "Товарищ Кисляков" Александринского театра (г. Санкт-Петербург), 7 и 8 октября МДТ-Театр Европы (г. Санкт-Петербург) представит свою версию "Братьев Карамазовых", 28 и 29 ноября Российский академический молодежный театр (г. Москва) покажет спектакль "Сын", а 1 декабря спектакль "Душа моя Павел".
На сцене Театра юного зрителя театр "Старый дом" (г. Новосибирск) 7 и 8 ноября покажет постановку "Танцующая в темноте".
Добавим, проект "Золотая маска" в городах России" стартовал в 2000 году. За эти годы состоялось более 170 театральных проектов, объединивших десятки российских театров и сотни тысяч зрителей от Южно-Сахалинска до Архангельска.
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