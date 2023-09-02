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В Горном институте приступили к изучению дерева, найденного в калийной шахте в Березниках

В Горном институте приступили к изучению дерева, случайно найденного в калийной шахте в Березниках. Его примерный возраст - 250 миллионов лет, а на пути человека, превратившийся в уголь древесный ствол, попался в шахте на глубине 400 метров. Далее из монолита с деревом внутри сделали несколько пластин, и сейчас можно смотреть и трогать руками.
Виталий Красильников, заведующий музеем палеонтологии и исторической геологии ПГНИУ: "Есть такие интересные включения, содержащие в себе галит и сильвин, то есть минералы калийной и натрийной соли".
Есть экспонаты и постарше, говорят в университете, и каждый интересен по-своему.
Не только в классическом университете будут исследовать находку, часть окаменелого дерева отправили и в горный институт Уральского отделения Российской академии наук.
Исследования - дело не быстрое и ответственное, тем более, что экспертизы предстоят разные, рассказали в институте. В результате, можно будет получить гораздо больше информации, ведь такие находки случаются нечасто, и задача специалистов - прочитать их, как книгу.
Илья Чайковский, заведующий лабораторией геологии месторождений полезных ископаемых Горного института УрО РАН: "Исследований будет несколько. Первое - попробуем на электронном микроскопе по рисунку древесины определить видовую принадлежность, и можно будет сказать, какая это древесина: папоротник, хвощ, или там какое-нибудь другое голосеменное растение, которые тогда, в пермское время, росли".
С результатами исследований общественность обещают познакомить обязательно, ну а, кроме того, каждый из образцов, впоследствии станет частью экспозиций в разных музеях Прикамья. А то, что узнают эксперты, станет дополнительной информацией у новых экспонатов.

Метки: Культура, Наука и техника

Опубликовано: 02.09.2023 в 13:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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