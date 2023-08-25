Докопаться до города. В Доме Мешкова презентовали археологические находки

В Доме Мешкова презентовали археологические находки конца 18- начала 19 вв., обнаруженные в этом году в историческом центре города. Артефакты были представлены в рамках закрытия выставки «Докопаться до города», посвященной 300-летию Перми. Среди экспонатов глиняная детская игрушка-свистулька, миниатюрная карточка из кости с изображением масти пики, бутылка с длинным горлышком из-под горькой настойки, екатерининский пятак и другие предметы быта пермяков прошлого.Древности были обнаружены во время полевых исследований достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение» в 117 квартале, ограниченном улицами Екатерининская, Клименко, Достоевского и Николая Островского. Территория Разгуляя, по словам археологов, очень интересное место с точки зрения истории Перми. Здесь сошлись две эпохи: пред губернская и губернская. 10 лет назад тут было обнаружено кладбище строителей Первогорода. Всего 253 погребения. В этом году останки были захоронены на Егошихинском кладбище.Григорий Головчанский, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ: "Археологические работы позволяют соотнести древнюю топографию города с современной, скорректировать какие-то ошибки. С другой стороны чисто бытовой аспект, у нас есть пласты культуры, которые никак не отражены в письменных источниках. Какими игрушками играли дети пермяков в 19 веке, какую обувь носили, как в быту себя чувствовали?"Исторический центр города буквально хранит в себе ещё много тайн и загадок, поэтому прежде чем начать какое-либо строительство, местность должны обследовать и изучить. Но найти старинные предметы – это только часть работы археологов. Конечная цель – максимально точно описать, какой была Пермь 100, 200 и даже 300 лет назад.