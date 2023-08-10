Пермская художественная галерея выпустила приложение о монументальном искусстве
Научная группа Пермской художественной галереи завершила создание приложения Monumental Art в рамках проекта «Пермь Монументальная». Оно содержит в себе список достопримечательностей города с подробной информацией об их возникновении, создателе и стиле, в котором они выполнены. Сейчас доступны лишь восемь объектов, но со временем список будет пополняться.
Владимир Береснев, ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи: «Пермское монументальное - приложение, которое мы разрабатывали в первую очередь для пользователей смартфонов, чтобы им можно было пользоваться во время прогулок по улицам. Хотя это не гид. Нас уже многие анонсировали как гид. Нет, мы этот проект позиционируем, как своего рода виртуальный выставочный зал Пермской художественной галереи".
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