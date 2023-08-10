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В калийной шахте обнаружен каменный цветок
В калийной шахте в Верхнекамье обнаружили каменный цветок. На него случайно во время работы наткнулся машинист горно-выемочной машины. Яркое вкрапление оказалось фрагментом окаменелого дерева. Из-за долгого нахождения в соляном рассоле и кристаллизации сильвинита оно не просто превратилось в уголь, теперь оно напоминает удивительной красоты растение. Сейчас геологи исследуют редкий образец, чтобы рассказать о нем подробнее, а после фрагменты окаменелого дерева будут переданы в музей.
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