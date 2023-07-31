В Перми прошёл семейный фестиваль «СТАР ФЕСТ»

В субботу в Перми продолжили празднование 300-летия краевой столицы. В экстрим-парке проходил семейный фестиваль "СТАР ФЕСТ". Первый семейный фестиваль посвящен счастливой жизни в любом возрасте.Сменить имидж прямо на свежем воздухе из желающих выстроилась очередь. За работой барбер Никита, обычно он делает только мужские стрижки и ровняет бороды - но для «СТАР ФЕСТ» сделал исключение, чтобы старшее поколение познакомить с тем, что популярно у молодёжи. Первый семейный фестиваль посвящен счастливой жизни в любом возрасте. Ольга Некрасова пришла сюда вместе с внучкой Тасей. Все нашли себе развлечения по душе.

Ольга Некрасова: "Идея классная, т. е. собрать здесь формат семьи, масштабно, со всем не в пустую, многие что-то могут увидеть, посмотреть и самое главное в интерактиве поучаствовать".

А выбрать на мастер-классах было из чего - хочешь рисуй, а хочешь мастери.

Если есть желание стать участником рок-группы – пожалуйста.

Ещё одна вещь, которая точно нравится всем возрастам – это барабаны. Можно было прийти и попробовать свои силы.

А ещё можно было пройтись по тонкой досочке на крыше небоскрёба – виртуально, конечно, в диджитал зоне. А всем привычная «Теплица» тут стала уютным пространством, которое вместило художественную свето-инсталляцию, диджея, играющего музыку на виниловых пластинках, и выставку саженцев, садовых цветов и не только.Ирина Шарафутдинова, участник фестиваля «Стар Фест»: "Есть и кофе, выращивается у нас как комнатное растение, плодоносит на второй год после пересадки растения".

Параллельно со всеми активностями в экстрим-парке скейтеры и самокатчики доказывали и показывали, чей трюк круче. Зрители оценили.

А ещё "СТАР ФЕСТ", прошедший в рамках юбилея Перми, объединил в себе лекторий, встречи с интересными экспертами и вдохновляющими жителями Перми, которые не оглядываются на цифры в паспорте, а берут от этого мира всё.

Сегодня поддержка прикамских семей остается приоритетом в социальной политике краевых властей. Ранее глава региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, необходимо оказывать всестороннюю поддержку семьям, обеспечивать не только строительство детских садов и школ, но и возможность всесторонне проявлять и реализовывать свой потенциал.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы постарались на одной площадке собрать все интересные события, всё, что было бы семьям действительно интересно. Конечно же, для правительства Пермсокго края основной приоритет это поддержка семей с детьми, поэтому мы будем это мероприятие продолжать и поддерживать". Судя по отзывам, семейный фестиваль понравился и бабушкам, и внукам, и родителям, и детям, и их друзьям. А раз так, то в следующем году будет повод встретиться вновь на «СТАР ФЕСТЕ».