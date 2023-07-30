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Одним из лидеров в первые дни проката в России стала комедия «За Палыча!»
Одним из лидеров в первые дни проката в России стала новая народная комедия "За Палыча!". История о том, как семья и солдатское братство заставляют главного героя пересмотреть свою жизнь. Фильм снят при участии телеканала "Россия".
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