Пермяки выступают на Кубке мира по бильярдному спорту
Четверо спортсменов представляют Пермь на Кубке мира по бильярдному спорту в столице Урала. Участие в соревнованиях приняли представители семи стран. Мероприятие приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Возрастных категорий на турнире нет. Самому молодому представителю Пермского края - тринадцать лет. Организаторы надеются, что это станет ежегодной традицией.Артур Верхоланцев, обладатель 1-го разряда по бильярду: «Мне всё нравится. Столы качественные, лузы строгие. Всем спортсменам желаю удачи. Все сильные. Буду стараться тоже выигрывать партии, бороться с самыми сильными».
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