В Перми выбирали лучшего таксиста. Прикамье стало очередным регионом в обширном списке, где прошли испытания в рамках регионального этапа. Площадка – один из трёх туров. Первый и второй – проверка теоретических знаний, улиц и истории города, а также правил дорожного движения.В Перми своё мастерство вождения продемонстрировали сразу 18 водителей такси. Заявок, по словам организаторов, было гораздо больше. Среди условий – наличие официального трудоустройства или ИП, стаж вождения не менее трёх лет и отсутствие грубых нарушений за год.Кирилл Казанин, руководитель проекта «Лучший водитель такси России»: "На ежедневной основе миллионы людей пользуются услугами такси и по большому счёту, это не просто перевозка из точки А в точку Б, эту перевозку водитель должен осуществить не только быстро, но и безопасно и комфортно, и на этом конкурсе все эти качества они проявляются".По итогам соревнований победитель отправиться на всероссийский этап. Место и точная дата финала 2023-го пока неизвестны. А вот призовой фонд составит - 300 тысяч рублей и новый автомобиль.