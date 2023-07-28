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В Перми выбирали лучшего таксиста
В Перми своё мастерство вождения продемонстрировали сразу 18 водителей такси. Заявок, по словам организаторов, было гораздо больше. Среди условий – наличие официального трудоустройства или ИП, стаж вождения не менее трёх лет и отсутствие грубых нарушений за год.
Кирилл Казанин, руководитель проекта «Лучший водитель такси России»: "На ежедневной основе миллионы людей пользуются услугами такси и по большому счёту, это не просто перевозка из точки А в точку Б, эту перевозку водитель должен осуществить не только быстро, но и безопасно и комфортно, и на этом конкурсе все эти качества они проявляются".
По итогам соревнований победитель отправиться на всероссийский этап. Место и точная дата финала 2023-го пока неизвестны. А вот призовой фонд составит - 300 тысяч рублей и новый автомобиль.
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