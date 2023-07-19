Театр-Театр завершил сезон светомузыкальным шоу Театрального фонтана

Закрытие театрального сезонаТеатра-Театра, уже 96-го по счету, решили отметить светомузыкальным шоу Театрального фонтана. Специально для этого выбрали композиции, которые звучат в золотомасочных мюзиклах Театра-Театра. А именно: «Винил» - пять «Золотых масок» и «Алые паруса» - одна «Золотая маска».

А в самом театре перед шоу прошел «Концерт без названия». Участвовали в нем студенты, которые обучаются в Московском институте современного искусства.

Борис Мильграм, художественный руководитель "Театра-Театра": "Такое ощущение, что это самый длинный сезон в моей жизни. Не по количеству дней, а по количеству деятельности. Для театра это очень удачный сезон. Потому что были и "Золотые маски" и много всего".