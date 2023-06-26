Пермяки делятся фото грибов
Социальные сети наводнены фотографиями различных грибов. Несмотря на отсутствие больших дождей аж с апреля, грибы вовсю идут в Прикамье. Правда, не повсеместно, а местами - видимо, там, где выпадают осадки. Белые, красноголовики, подберезовики сейчас собирают в окрестностях Перми Пермского округа.
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