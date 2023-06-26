В Прикамье состоялся пробег ретроавтомобилей «Пермь Великая»
Музей "Ретро-гараж" провел автопробег "Пермь Великая". Старинные машины проехали через Березники, Соликамск, Полазну. У жителей этих городов появилась возможность посмотреть и сфотографировать уникальные автомобили СССР разного года выпуска, а также пообщаться с их владельцами. Помимо транспортных средств, была развернута масштабная экспозиция, где на специальных информационных стендах представили вехи индустриальной истории Пермского края.
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