На Аллее доблести и Славы в Перми появились новые плиты
Звук барабанов фактически начинает главный праздник на эспланаде. Мажоретки, участвующие в историческом событии – открытии новых звезд на Аллее доблести и славы в Перми волновались больше других.
Анна Захарова, участница ансамбля барабанщиц «Драмлайн»: "Прошло очень классно, мне очень понравилось выступать".
Губернатор Дмитрий Махонин первым открывает памятную плиту в честь другого губернатора Евгения Кашкина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотелось бы, чтобы память об этом человеке, этот человек стал для молодого поколения примером любви к Родине, к родной земле".
Здесь же открываются плиты, посвященные первому всенародному избранному губернатору Геннадию Игумнову, разработчику оружия Давиду Гальперину, ученому, ректору Пермского университета Александру Букиреву, пермскому НПО «Биомед» и в честь открытия Александровской больницы.
Все плиты на пермской Алее доблести и славы выполнены из Балтийского гранита. Гравировка залита эпоксидной смолой, все для того, чтобы память сохранилась на века.
Не век, но точно больше 50 лет — стаж преподавания Бронислава Вяткина, который сегодня на торжественной церемонии в Органном зале получает медаль ордена «Заслуги перед отечеством 1-й степени». За это время подготовил 57 кандидатов и 8 докторов наук по психологии.
Бронислав Вяткин, главный научный сотрудник Пермского научного центра Российской академии образования при ПГГПУ: "Самое приятное, когда ученики твои достигают успехов. Остаешься вечно молодым с ними, молодыми своими учениками".
В День России со сцены звучит поздравление от Президента России Владимира Путина. Пермь — как Город трудовой доблести, точно этого достоин.
Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Опираясь на богатейшее творческое созидательное наследие предков, вы и впредь своими реальными делами и начинаниями будете вносить вклад в укрепление родного края и Отечества".
Кроме государственных наград, здесь же вручают юбилейные медали, «Во славу развития Перми» - специально разработана к 300-летию города.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Что такое Россия — это, прежде всего, Вы. Люди, которые своим трудом, своими подвигами, развивают нашу великую державу, развивают наш великий Пермский край, именно в Ваш адрес звучат слова поздравления".
Поздравления в этот день будут звучать много раз, и «300» здесь далеко не предел.
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