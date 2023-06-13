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300 лет Перми: как краевая столица отметила юбилей
День города пермяки и гости краевой столицы начали отмечать 11 июня - незадолго до полуночи на сцену вышла популярная певица Zivert.
После этого к пермякам обратился глава города. Алексей Дёмкин передал представителям культурного сообщества символический ключ от города, вручил памятные медали творческим коллективам, и поздравил собравшихся с юбилеем.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Я рад сегодня эту ночь встретить вместе с вами! Последние пять лет мы активно занимались подготовкой города к празднованию 300-летнего юбилея, нам многое удалось, и вы видите это на пермских улицах!"
Рано утром 12 июня Алексей Дёмкин, спикер городской думы Дмитрий Малютин и руководитель управления почтовой связи Прикамья Наталия Доронина приняли участие в церемонии гашения марки, выпущенной к юбилею города. Наталия Доронина, директор Управления федеральной почтовой связи Пермского края: "Почта России выпустила штемпель к 300-летию Перми, который гасит марку, и на нём изображение медведя и нашей символики".
Кроме этого, у пермяков была возможность на одной из площадок эспланады отправить открытку с видами Перми в любую точку страны.
Пока взрослые вспоминали адреса и писали - по соседству дети занимались творчеством со смыслом.
Среди многообразия площадок, конечно - ярмарка мастеров, здесь можно было принять участие в мастер-классе, выбрать деревянную фигуру и раскрасить её. А ещё Алексей Дёмкин провёл торжественную встречу с горожанами, которые в своё время заключили брак именно 12 июня в разные годы. Более того, желающих жениться сегодня тоже оказалось немало - и в честь праздника браки регистрировали прямо на набережной. И традиционный приём главы во Дворце имени Солдатова, где звание «Почётный гражданин города Перми» было присуждено председателю правления «Пермского землячества» Андрею Кузяеву и руководителю академического хора «Млада» Ольге Выгузовой.
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