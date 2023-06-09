Пермяки смогут бесплатно увидеть бои топовых боксёров
В День города пермяки смогут бесплатно увидеть бои топовых боксёров - участников всероссийского командного турнира «Кубок Победы». В спорткомплексе Сухарева пройдут две четвертьфинальные встречи турнира.
Под символическими названиями «Кама», «Урал», «Москва» и «Сталинград», посвящёнными Великой Отечественной войне, в ринге сразятся сборные, представляющие федеральные округа. Это пять профессиональных весовых категорий, формула боя - четыре раунда по три минуты, и система розыгрыша на вылет. Впрочем, событийная программа турнира начнётся ещё накануне - 11 июня в торговом центре «IMALL Эспланада» любителей бокса приглашают на медиа-взвешивание.
А 12 июня в полдень в СК Сухарева все желающие смогут пообщаться с легендарными спортсменами- чемпионами СССР, Олимпийских игр, Мира и Европы. Вход свободный.
Пётр Павлов, заслуженный тренер России, президент федерации бокса Пермского края: "В 14 часов состоится первая встреча. Будут боксировать команда «Урала» с командой «Москвы». В 16 часов состоится встреча команды «Кама» - это Приволжский федеральный округ, с командой «Сталинград», это- Юг России. Приглашаем всех любителей бокса поболеть. В команде «Кама» принимает участие пермский спортсмен Михаил Малков".
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